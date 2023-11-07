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7 листопада: яке сьогодні свято та головні події

08:56, 7 листопада 2023
7 листопада відзначають Всесвітній день відповідального туризму.
7 листопада: яке сьогодні свято та головні події
Фото: objectiv.tv
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У вівторок, 7 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Сьогодні відзначають Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день медичної фізики, Міжнародний день інуїтів, Міжнародний день вина Мерло, Міжнародний день африканського письменника.

В Угорщині - День опери, в Тунісі - День пам'яті, в Аргентині - День спортивної преси.

У Люксембургу - День Святого Вілліброрда.

Яке сьогодні церковне свято

7 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Феодота. Він разом із 30 іншими мучениками постраждав за віру в Мелітіні. Феодот і його товариші сповідували християнство. Їх схопили язичники і тортурами змушували зректися вірувань. Однак до всіх погроз християни залишалися стійкими. Тоді їх обезголовили мечем.

Календар важливих подій за 7 листопада:

1909 - У Львові створено Український Студентський Союз;

1917 - У Росії почалася Жовтнева революція;

1918 - Початок третього наступу більшовиків на Україну;

1919 - В Ізяславі УНР і Польська Республіка підписали протокол про встановлення демаркаційної лінії між українськими та польськими військами;

1920 - За угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнала незалежність УНР;

1928 - У Харкові офіційно відкрито Держпром - перший український і європейський хмарочос;

1940 - У Канаді створено Комітет українців Канади - КУК;

1941 - Люфтваффе потопило теплохід "Вірменія" поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тис. людей;

1951 - У Києві розпочав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр;

1967 - Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок;

1990 - Розгін міліцією в Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари;

2000 - Джордж Вокер Буш став президентом США;

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