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7 ноября: какой сегодня праздник и главные события

08:56, 7 ноября 2023
7 ноября отмечается Всемирный день ответственного туризма.
7 ноября: какой сегодня праздник и главные события
Фото: objectiv.tv
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Во вторник, 7 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Сегодня отмечается Всемирный день ответственного туризма, Международный день медицинской физики, Международный день инуитов, Международный день вина Мерло, Международный день африканского писателя.

В Венгрии – День оперы, в Тунисе – День памяти, в Аргентине – День спортивной прессы.

В Люксембурге – День Святого Виллиброрда.

Какой сегодня церковный праздник

7 ноября в церковном календаре – день памяти святого мученика Феодота. Он вместе с 30 другими мучениками пострадал за веру в Мелитин. Феодот и его товарищи исповедовали христианство. Их схватили язычники и пытками заставляли отречься от верований. Однако ко всем угрозам христиане оставались устойчивыми. Тогда их обезглавили мечом.

Календарь важных событий за 7 ноября:

1909 – Во Львове создан Украинский Студенческий Союз;

1917 – В России началась Октябрьская революция;

1918 – Начало третьего наступления большевиков на Украину;

1919 – В Изяславе УНР и Польская Республика подписали протокол об установлении демаркационной линии между украинскими и польскими войсками;

1920 – По соглашению в Ялтушкове Добровольческая армия де-факто признала независимость УНР;

1928 – В Харькове официально открыт Госпром – первый украинский и европейский небоскреб;

1940 – В Канаде создан Комитет украинцев Канады – КУК;

1941 – Люфтваффе потопило теплоход "Армения" близ Севастополя. Погибли более 5 тыс. человек;

1951 – В Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр;

1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин;

1990 – Разгон милицией в Киеве студентов на площади Победы и провокация против народного депутата Степана Хмары;

2000 – Джордж Уокер Буш стал президентом США;

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