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В Палаті представників США досі не вирішили, як уникнути шатдауну, — ЗМІ

09:34, 7 листопада 2023
Поки не вирішено, як саме уникнути зупинки уряду після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету.
В Палаті представників США досі не вирішили, як уникнути шатдауну, — ЗМІ
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У США члени Палати представників досі не вирішили, як саме уникнути шатдауну (зупинки уряду) після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету. Про це повідомляє NBC.

Новий спікер Республіканської партії Майк Джонсон зібрався зі своєю командою 6 листопада і розглянув їхні варіанти, як залишити уряд відкритим після кінцевого терміну короткочасного бюджету 17 листопада.

Минулого тижня Джонсон заявив, що він вважає за краще прийняти резолюцію, яка буде діяти до 15 січня, що дозволить уряду працювати протягом свят і дасть обом палатам більше часу для ухвалення та узгодження всіх 12 законопроектів про фінансування.

Але під час закритої зустрічі в понеділок лідери Республіканської партії також обговорили ідею, яка передбачає поетапне, короткострокове тимчасове фінансування.

Згідно з останньою пропозицією, республіканці винесуть три-чотири законопроекти про фінансування до 7 грудня, а решту законопроектів про витрати розглянуть окремо до 19 січня.

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