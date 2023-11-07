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Суд в Італії конфіскував 779,5 млн євро у Airbnb через можливе ухилення від сплати податків

16:36, 7 листопада 2023
Зазначається, що компанія не сплатила податок з орендодавців, які в Італії зобов'язані сплачувати 21% податку на свої доходи, на суму близько 3,7 млрд євро доходу від оренди житла.
Суд в Італії конфіскував 779,5 млн євро у Airbnb через можливе ухилення від сплати податків
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Суд в Італії постановив конфіскувати 779,5 млн євро у компанії короткострокової оренди житла Airbnb через ймовірне ухилення від сплати податків. Про це повідомляє BBC.

Прокурори стверджують, що компанія не сплатила податок з орендодавців, які в Італії зобов'язані сплачувати 21% податку на свої доходи, на суму близько 3,7 млрд євро доходу від оренди житла.

Як йдеться в заяві, три особи, які обіймали керівні посади в Airbnb з 2017 по 2021 роки, також опинилися під слідством.

Натомість компанія заявила, що здивована та розчарована діями, оголошеними італійською прокуратурою. Речник Airbnb Крістофер Натлі зазначив, що європейська штаб-квартира компанії працює над вирішенням питання з італійським податковим відомством з червня.

«Ми впевнені, що діяли у повній відповідності до закону та маємо намір скористатися своїми правами щодо цього питання», – сказав він.

Фірма стверджувала, що вимоги Італії щодо оподаткування суперечать принципу Євросоюзу про свободу надання послуг у 27 країнах ЄС. Пізніше вищий суд ЄС постановив, що Airbnb повинен дотримуватися вимог.

В останні роки італійська влада посилила контроль за податковою практикою таких великих компаній, як Airbnb, що працює в країні з 2008 року.

Минулого місяця італійські політики заявили, що планують посилити боротьбу з орендодавцями, які не сплачують податки за короткострокову оренду житла через такі платформи, як Airbnb.

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