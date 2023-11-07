Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до СБУ щодо негативних висловлювань про військових, які спілкуються мовами нацменшин

Дмитро Лубінець закликав усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа - відповідально ставитися до інформації, яку поширюють.

Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав Службу безпеки України, Національну поліцію та Національну раду з питань телебачення і радіомовлення перевірити інформацію про негативні висловлювання на адресу військовослужбовців, які спілкуються мовами нацменшин.

"У медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців Збройних Сил України, які спілкуються мовами нацменшин", — написав Лубінець.

Він додав, що у ЗСУ служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання.

"Нагадую, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери — це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України", — зазначив омбудсмен.

Лубінець заявив, що особисто звернувся до Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування.

Він нагадав, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше ексдепутатка Ірина Фаріон жорстоко розкритикувала російськомовних воїнів "Азову". Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв закликав СБУ перевірити її вислови.

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