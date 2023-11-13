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Дмитрий Лубинец обратился в СБУ из-за публикации Ириной Фарион персональных данных студента из Крыма

16:52, 13 ноября 2023
Омбудсмен хочет, чтобы действия Ирины Фарион «должным образом проанализировали» и дали им юридическую оценку.
Дмитрий Лубинец обратился в СБУ из-за публикации Ириной Фарион персональных данных студента из Крыма
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В понедельник, 13 ноября, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в Службу безопасности Украины относительно языковеда Ирины Фарион из-за разглашения ею персональных данных студента из оккупированного Крыма.

Несколько дней назад Фарион опубликовала скриншот электронного письма с именем и фамилией студента с полуострова, который поддержал ее позиции относительно важности украинского языка. Вскоре стало известно, что юношу задержали российские оккупанты — его смогли идентифицировать благодаря этой открытой информации.

 «Однако это не остановило Фарион в условиях военного положения разгласить персональные данные юноши. Это не только вмешательство в частную жизнь человека, но и вызванная угроза личной безопасности и жизни студента. Впрочем, она, с одной стороны совершала уголовное преступление, с другой стороны, подыграла оккупантам. Результат очевиден!», — заявил омбудсмен.

По факту разглашения конфиденциальной информации он обратился в СБУ и хочет, чтобы действия Фарион «должным образом проанализировали» и дали им юридическую оценку.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ по поводу негативных высказываний о военных, которые общаются на языках нацменьшинств.

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