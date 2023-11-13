ДТЭК законтрактовал дополнительно 70 тысяч тонн польского угля для украинских электростанций

Объем законтрактованного польского импортного топлива увеличился до 280 тысяч тонн.

Источник фото: ДТЭК

Компания "ДТЭК" заключила новый контракт на поставку 70 тысяч тонн угля из Польши для электростанций. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новое соглашение увеличило общий объем законтрактованного польского импортного топлива до 280 тысяч тонн. На сегодня уже импортировано и доставлено почти 78 тысяч тонн импортного угля на теплоэлектростанции компании.

"Для нас приоритетным остается использование украинского угля. Впрочем, в условиях, когда российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергосистему, импортное топливо придаст нам прочности", - говорится в сообщении.

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