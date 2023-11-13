ДТЕК законтрактував додатково 70 тисяч тонн польського вугілля для українських електростанцій

Обсяг законтрактованого польського імпортного палива збільшився до 280 тисяч тонн.

Джерело фото: ДТЕК

Компанія «ДТЕК» уклала новий контракт на постачання 70 тисяч тонн вугілля з Польщі для електростанцій. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Нова угода збільшила загальний обсяг законтрактованого польського імпортного палива до 280 тисяч тонн. На сьогодні вже імпортовано та доставлено майже 78 тисяч тонн імпортного вугілля на теплоелектростанції компанії.

«Для нас пріоритетним залишається використання українського вугілля. Втім, в умовах, коли російські окупанти намагаються знищити українську енергосистему, імпортне паливо додасть нам міцності», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.