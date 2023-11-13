Дмитро Лубінець звернувся до СБУ через публікацію Іриною Фаріон персональних даних студента з Криму

Омбудсмен хоче, щоб дії Ірини Фаріон «проаналізували належним чином» й надали їм юридичну оцінку.

У понеділок, 13 листопада, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Служби безпеки України щодо мовознавиці Ірини Фаріон через розголошення нею персональних даних студента з окупованого Криму.

Кілька днів тому Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з іменем та прізвищем студента з півострова, який підтримав її позиції щодо важливості української мови. Згодом стало відомо, що юнака затримали російські окупанти — його змогли ідентифікувати завдяки цій відкритій інформації.

Лубінець нагадав про важливість захисту персональних даних й тиск окупантів на проукраїнських людей у окупованому Криму.

«Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Утім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний!», — заявив омбудсмен.

За фактом розголошення конфіденційної інформації він звернувся до СБУ й хоче, щоб дії Фаріон «проаналізували належним чином» й надали їм юридичну оцінку.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до СБУ щодо негативних висловлювань про військових, які спілкуються мовами нацменшин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.