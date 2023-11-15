«Живые суверенные мужчины» атакуют суд в Ровенской области и мешают рассматривать дело

Мужчины говорят, что имеют только гражданство УССР и СССР и не признают гражданство Украины.

Источник фото: Костопольский районный суд Ровенской области

Председатель Костопольского районного суда Ровенской области Александр Цвиркун сообщил в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора об организованной группе граждан, которые мешают суду рассматривать дело, а также пытаются оказывать давление на суд.

Как сообщил Александр Цвиркун, у него в производстве находится дело по жалобе на бездействие досудебного следствия Ровенского районного управления полиции и необходимости внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР.

Судебное заседание по данному делу было назначено на 3 августа, впрочем, автор жалобы в заседание не явился.

11 августа автор жалобы направил на электронный адрес суда сообщение о рассмотрении дела без его участия.

Однако 21 августа в суд явились трое неизвестных мужчин, представившихся вольными слушателями.

Мужчины отказались предоставить сотрудникам Судебной охраны документы, удостоверяющие их личность. Свой отказ они объяснили тем, что они «живые суверенные мужчины со статусом живого человека и гражданством республики УССР/СССР».

Как отметил Александр Цвиркун, в нарушение должностной инструкции сотрудники Службы судебной охраны все же допустили одного из мужчин в зал судебных заседаний, поскольку ранее они уже его видели в суде.

Интересно, что в журнале регистрации посетителей суда, сотрудники ССО сделали запись о предоставлении мужчиной некоего «Аффидевита Истины» (т.е. клятвы или присяги).

Впрочем, в судебном заседании гражданин уже на требование суда вновь отказался представить документ, удостоверяющий его личность. Мужчина повторил, что он «живой суверенный мужчина», который находится «в международном правовом статусе Человек». Также он добавил, что не имеет документов государства Украина, поскольку он вообще не признает гражданство Украины, является гражданином УССР/СССР, а Украина, по его мнению, является «корпорацией».

После этого мужчина начал нарушать порядок в зале судебного заседания, вступил в спор с судьей, начал видеосъемку событий на камеру мобильного телефона, на замечания не реагировал.

В итоге сотрудники Судебной охраны удалили мужчину из зала судебного заседания, а рассмотрение судебного дела было отложено.

Судя по всему, судья заподозрил, что автор жалобы и «живой суверенный мужчина» являются одним и тем же лицом. Однако отказ мужчины представить соответствующие документы, не позволил суду точно установить его личность.

В дальнейшем суд еще трижды назначал заседания, однако жалобщик на них снова не являлся, хотя другая сторона - следователь полиции, в суд приходил.

Вместе с тем сотрудники Судебной охраны сообщили председателю суда, что трижды в дни назначенных судом заседаний, в суде появлялся с «группой поддержки» тот самый «живой суверенный мужчина», который приходил в заседание суда 21 августа, однако был удален из зала заседаний.

Поскольку мужчина каждый раз отказывался представить документы, удостоверяющие его личность, и неоднократно повторял, что не признает гражданство Украины, то сотрудники ССО отказывали ему в допуске в судебное заседание.

Кроме того, 13 октября «живой суверенный мужчина» направил на электронную почту Костопольского райсуда «приказ» «об устранении препятствий и обеспечении доступа к суду и правосудию, а также принятии неотложных мер по расчистке прохода в зал заседания».

После этого «живые суверенные мужчины» направили в суд еще несколько «приказов» об обеспечении доступа в судебное заседание, а также о последствиях неисполнения их «приказов».

Как сообщил в связи с этим Александр Цвиркун, суд оказался в сложной ситуации. С одной стороны, неизвестные лица препятствуют осуществлению судопроизводства, а также фактически пытаются оказывать давление на суд, но с другой стороны – нарушаются сроки рассмотрения судом жалобы.

Теперь оценку событиям в Костопольском районном судье должен дать Высший совет правосудия.

Напомним, что в Украине лица, которые приходят в суд как свободные слушатели, нередко устраивают беспорядки в судебных заседаниях, и при этом отказываются представлять суду и Судебной охране удостоверяющие их личность документы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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