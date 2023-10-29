Вільні слухачі влаштували дебош в судовому засіданні та побилися з судовими охоронцями та поліцейськими

Невідомі громадяни намагалися зірвати судове засідання та змогли уникнути покарання.

Джерело фото: ТУ ДСА в Дніпропетровській області

Черговий неприємний для судової влади інцидент стався днями у місті Кривій Ріг.

Як повідомив у Вищу раду правосуддя суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Геннадій Чирський, у нього в провадженні перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням місцевого мешканця у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу.

4 жовтня в зазначеній справі мало відбутися підготовче засідання.

Втім, як виявилося, обвинувачений прийшов в судове засідання не один, а з «групою підтримки» - кількома чоловіками, вільними слухачами, які відмовилися надати посвідчуючи їх особи документи.

Під час судового засідання, як зазначив суддя, вказані вільні слухачі неодноразово порушували порядок судового засідання, перебивали головуючого суддю, не реагували на його зауваження. Крім того, чоловіки почали вимагати від Геннадія Чирського надати їм своє посвідчення судді та номер знака судді для ідентифікації його особи.

У підсумку, Геннадій Чирський змушений був постановити ухвалу про видалення вільних слухачів із зали судових засідань, після чого оголосив перерву.

Втім, реалізувати на практиці ухвалу про видалення чоловіків із залу виявилося не просто.

Чоловіки, замість того, щоб покинути зал судових засідань, відмовились виконувати розпорядження поліцейських, яких викликали до суду, почали вигукувати на адресу судді різні непристойні вислови, а потім полізли в бійку з працівниками судової охорони та поліцейськими.

Навести лад в залі судових засідань вдалося лише після того, як поліцейські і судові охоронці все ж змогли вивести вільних слухачів із зали, після чого розгляд справи було відновлено.

Втім, як повідомив Геннадій Чирський, вільні слухачі все ж змогли уникнути неприємностей, оскільки, як виявилося, ніхто не зафіксував їх персональні дані, а самі чоловіки повідомити їх відмовилися.

«Викладені факти підривають авторитет судової влади, незалежність суддів, адже, зухвало опираючись на безкарність, ці особи продовжуватимуть поводитись так само у подальшому, будуть впевненими, що за допомогою крику, порушуючи порядок, висловлюючи погрози застосування фізичної силу, вони отримають бажане», - повідомив Геннадій Чирський у Раду правосуддя.

Тепер оцінку подіям у Центрально-Міського районному суді міста Кривого Рогу має надати Вища рада правосуддя.

Скріншот подій в суді, джерело - YouTube

Автор: В’ячеслав Хрипун

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