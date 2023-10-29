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Свободные слушатели устроили дебош в судебном заседании и подрались с судебными охранниками и полицейскими

10:00, 29 октября 2023
Неизвестные граждане пытались сорвать судебное заседание и смогли избежать наказания.
Свободные слушатели устроили дебош в судебном заседании и подрались с судебными охранниками и полицейскими
Источник фото: ТУ ГСА в Днепропетровской области
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Очередной неприятный для судебной власти инцидент произошел на днях в Кривом Роге.

Как сообщил в Высший совет правосудия судья Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Геннадий Чирский, у него в производстве находится уголовное производство по обвинению местного жителя в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, приобретение, хранение наркотических средств) Уголовного кодекса.

4 октября в указанном производстве должно было состояться подготовительное заседание.

Впрочем, как оказалось, обвиняемый пришел в судебное заседание не один, а с «группой поддержки» – несколькими мужчинами, свободными слушателями, отказавшимися предоставить удостоверяющие их личности документы.

В ходе судебного заседания, как отметил судья, указанные свободные слушатели неоднократно нарушали порядок судебного заседания, перебивали председательствующего судью, не реагировали на его замечания. Кроме того, мужчины потребовали от Геннадия Чирского предоставить им свое удостоверение судьи и номер знака судьи для идентификации его личности.

В итоге Геннадий Чирский был вынужден постановить решение об удалении свободных слушателей из зала судебных заседаний, после чего объявил перерыв.

Впрочем, реализовать на практике определение об удалении мужчин из зала оказалось не просто.

Мужчины, вместо того, чтобы покинуть зал судебных заседаний, отказались выполнять распоряжения вызванных в суд полицейских, начали выкрикивать в адрес судьи различные непристойные высказывания, а затем полезли в драку с работниками судебной охраны и полицейскими.

Навести порядок в зале судебных заседаний, удалось лишь после того, как полицейские и судебные охранники все же смогли вывести свободных слушателей из зала, после чего рассмотрение дела было возобновлено.

Впрочем, как сообщил Геннадий Чирский, вольные слушатели все же смогли избежать неприятностей, поскольку, как оказалось, никто не зафиксировал их персональные данные, а сами мужчины сообщить их отказались.

«Изложенные факты подрывают авторитет судебной власти, независимость судей, ведь, опираясь на безнаказанность, эти лица будут продолжать вести себя так же в дальнейшем, будут уверены, что с помощью крика, нарушая порядок, выражая угрозы применения физической силы, они получат желаемое», - сообщил Геннадий Чирский в Совет правосудия.

Теперь оценку событиям в Центрально-Городском районном суде города Кривого Рога должен дать Высший совет правосудия.

Скриншот событий в суде, источник - YouTube

Автор: Вячеслав Хрипун

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