Фахівці Держпраці зазначили, що трудові відносини з працівником, призваним на військову службу, можуть бути припинені за бажанням працівника або за угодою сторін (на підставі заяви працівника).

У Північно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці відповіли на питання, чи існують законні підстави для звільнення мобілізованого працівника з роботи у період його служби.

Там сказали, що існують. Зазначається, що частиною 3 ст. 119 КЗпП зі змінами передбачено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада.

Разом з тим, трудові відносини з працівником, призваним на військову службу, можуть бути припинені за бажанням працівника або за угодою сторін (на підставі заяви працівника).

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