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  1. В Україні

Як звільнити працівника після його виїзду за кордон: роз’яснення

20:16, 10 листопада 2023
Працівник, перебуваючи за кордоном, може звільнитися за власним бажанням, для чого повинен написати відповідну заяву.
Як звільнити працівника після його виїзду за кордон: роз’яснення
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У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці пояснили, як звільнити працівника після його виїзду за кордон.

Інспектори пояснили, що працівник, перебуваючи за кордоном, може звільнитися за власним бажанням, для чого повинен написати відповідну заяву й обов’язково вказати в ній дату звільнення. Подати заяву можна, надіславши її оригінал міжнародною поштою на офіційну адресу роботодавця або ж надіславши на його офіційну електронну пошту фотокопію, підписану електронним цифровим підписом.

Після отримання заяви роботодавець має видати наказ, у якому вказати дату звільнення, зробити запис до трудової книжки, якщо вона зберігається в нього, й повернути її працівникові разом із копією наказу. У заяві про звільнення працівникові варто одразу просити надіслати копії наказу про звільнення та запису у трудовій книжці на електронну пошту.

Оригінали документів можна буде згодом переслати поштою або отримати після повернення до України.

Раніше ми писали, чи можуть роботодавці змушувати працівників йти у відпустки за власний рахунок під час воєнного стану.

Також повідомлялося, чи можна під час війни звільнити жінку, яка має дитину з інвалідністю. 

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