Как уволить работника после его выезда за границу: разъяснение

Работник, находясь за границей, может уволиться по собственному желанию, для чего должен написать соответствующее заявление.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда объяснили, как уволить работника после его выезда за границу.

Инспекторы объяснили, что работник, находясь за границей, может уволиться по собственному желанию, для чего должен написать соответствующее заявление и обязательно указать в нем дату увольнения. Подать заявление можно, отправив его оригинал международной почтой на официальный адрес работодателя или отправив на его официальную электронную почту фотокопию, подписанную электронной цифровой подписью.

После получения заявления работодатель должен выдать приказ, в котором указать дату увольнения, произвести запись в трудовую книжку, если она хранится у него, и вернуть ее работнику вместе с копией приказа. В заявлении об увольнении работнику следует сразу просить отправить копии приказа об увольнении и записи в трудовой книжке на электронную почту.

Оригиналы документов можно будет впоследствии переслать по почте или получить по возвращении в Украину.

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