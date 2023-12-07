Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можна утримати кошти за невідпрацьовані дні відпустки у разі виходу працівника на пенсію.

Зазначається, що не можна. У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, відрахування для покриття його заборгованості не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи у зв’язку з виходом на пенсію (стаття 22 Закону України «Про відпустки»).

Раніше повідомлялося, чи існують законні підстави для звільнення мобілізованого працівника з роботи у період його служби.

Також ми писали, чи можуть роботодавці змушувати працівників йти у відпустки за власний рахунок під час воєнного стану.

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