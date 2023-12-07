Можно ли уволить работника за несоответствие должности: объяснение

Работодатель может уволить работника за несоответствие должности, письменно предупредив его за 3 дня.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда отмечает возможность установления испытательного срока при заключении трудового договора с работником для проверки его соответствия работе, на которую он принимается.

Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, условие об испытании должно быть отражено в приказе (распоряжении) о приеме на работу.

В течение периода испытания оценивается соответствие работника выполняемой работе или должности. Продолжительность испытательного срока не может превышать 3 месяцев, за исключением случаев согласования с профсоюзом, когда этот срок может быть продлен до 6 месяцев.

При приеме на работу рабочих срок испытания не может превышать одного месяца. Дни, когда работник фактически не осуществлял свои обязанности, в продолжительность испытательного срока не учитываются.

В случае, если работодатель устанавливает несоответствие работника должности или выполняемой работе, он имеет право расторгнуть трудовой договор с таким работником в течение испытательного срока, уведомив об этом письменно за три дня.

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