Чи можна звільнити працівника за невідповідність посаді: пояснення

Роботодавець може звільнити працівника за невідповідність посаді, письмово попередивши його за 3 дні.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці наголошує на можливості встановлення випробувального терміну при укладенні трудового договору з працівником для перевірки його відповідності роботі, на яку він приймається.

Згідно зі статтею 26 Кодексу законів про працю України, умова про випробування має бути відображена у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Протягом періоду випробування оцінюється відповідність працівника виконуваній роботі або посаді. Тривалість випробувального терміну не може перевищувати 3 місяців, за винятком випадків погодження з профспілкою, коли цей строк може бути подовжений до 6 місяців.

При прийнятті на роботу робітників термін випробування не може перевищувати одного місяця. Дні, коли працівник фактично не здійснював свої обов'язки, до тривалості випробувального терміну не враховуються.

У випадку, якщо роботодавець встановлює невідповідність працівника посаді або виконуваній роботі, він має право розірвати трудовий договір з таким працівником протягом строку випробування, повідомивши про це письмово за три дні.

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