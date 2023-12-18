Экс-замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что сливы секретной информации из штабов уже были

Военная тайна уже не раз становилась публичной, – заявила Маляр.

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала сообщение о нахождении "прослушки" у Главнокомандующего Валерия Залужного. Она сказала, что есть случаи "слива секретной информации, в частности, из штабов. По словам Маляр, "военная тайна уже не раз становилась публичной".

"О прослушивании кабинетов. Не знаю, что и кто у Главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов – да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", - написала она в Telegram.

Маляр также открыла специфику работы в ответственных государственных должностях.

"Там нет презумпции доверия, как в браке. Поэтому работники специальных служб обязаны следить за тем, чтобы должностное лицо не причиняло вреда государственной безопасности. Например, на носителях государственной тайны есть серьезные ограничения даже по общению. Да, есть категория лиц с которыми нельзя без официального разрешения и инструктажа коммуницировать", - сказала Маляр.

Кроме этого, она отметила, что "работа на высоких должностях - это априори работа под постоянным наблюдением, потому что это вопрос государственной безопасности".

Напомним, что 17 декабря появилась информация, что якобы в кабинете Залужного сегодня нашли "прослушку".

Впоследствии Служба безопасности объяснила, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии, его нашли не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы. По этому факту начато уголовное производство.

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