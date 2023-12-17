СБУ открыла уголовное производство по факту обнаружения «прослушки» в кабинете Валерия Залужного

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения «прослушки» в кабинете Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Отмечаем, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу.

Сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры по расследованию данного правонарушения», — говорится в сообщении.

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