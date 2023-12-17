У кабінеті Валерія Залужного знайшли «прослушку», — ЗМІ

За даними джерел, пристрої були виявлені при підготовці приміщення до роботи.

У неділю, 17 грудня, в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли «прослушку». Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власне джерело.

Зазначається, що виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

«Ці пристрої були виявлені сьогодні (17 грудня -ред.) при підготовці приміщення до роботи», - каже джерело.

Як повідомляє «Бабель», Служба безпеки України наразі не спростовує та не підтверджує ці дані, але зазначає, що почала розслідування.

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