Підрив гранати в сільраді на Закарпатті: суд обрав запобіжний захід депутату-підривнику у вигляді 2 місяців під вартою

Запобіжний захід обрали за ч.2 ст. 258 КК України, а саме терористичний акт.

У неділю, 17 грудня, Ужгородський міськрайонний суд обрав депутату Керецьківської сільської ради Сергію Батрину, який підірвав на засіданні сільради три гранати, запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

«Сьогодні 17 грудня, відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави щодо 54-річного громадянина України, діючого депутата Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області VIII скликання, що підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 КК України (Терористичний акт)», — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний депутат намагався вплинути на ухвалення рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного. Потім він вийшов із сесійної зали, а повернувшись, дістав із кишень куртки три вибухові пристрої й кинув на підлогу. За яких обставин депутат придбав вибухові пристрої, суд не зміг встановити.

Про тримання під вартою без внесення застави клопотав прокурор. Адвокати і сам депутат не заперечували проти задоволення цього клопотання, кажуть у суді.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, постраждалий поки перебуватиме під охороною в лікарні Сваляви, а потім його переведуть до спецпалати Ужгорода чи Мукачева, адже в СІЗО його прийняти не можуть, поки чоловік не може ходити.

Раніше ми писали, що депутат, який, за даними слідства, підірвав три гранати під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, отримав підозру.

Додамо, що у лікарні помер один з травмованих унаслідок підриву гранат в сільраді на Закарпатті.

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