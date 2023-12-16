Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: депутату повідомили про підозру у теракті

У депутата, який підірвав три гранати під час засідання сільради знайшли передсмертну записку.

Депутат, який, за даними слідства, підірвав три гранати під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, отримав підозру. Цей інцидент розглядається як терористичний акт, що призвів до серйозних наслідків. Про це повідомили в СБУ.

За обвинуваченням, відповідно до частини 2 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), депутату пред'явлено підозру. В результаті постраждали 23 особи, включаючи самого підозрюваного. У результаті підриву постраждалі особи були госпіталізовані до різних медичних закладів області. Це включає 16 чоловік та 7 жінок у віці від 28 до 68 років, які отримали різні тілесні ушкодження, в основному – осколкові поранення.

Самого підозрюваного затримали. У нього відновили свідомість, і він зараз перебуває у лікарні під наглядом медичного персоналу та правоохоронних органів. Після цього йому оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного, де виявили "передсмертну записку". Зміст цього повідомлення вивчається, і слідство продовжує встановлювати всі обставини та мотиви, що могли спонукати до такого злочину.

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