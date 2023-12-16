Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату сообщили о подозрении в теракте

Депутат, который, по данным следствия, взорвал три гранаты во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, получил подозрение. Этот инцидент рассматривается как террористический акт, приведший к серьезным последствиям. Об этом сообщили в СБУ.
По обвинению, согласно части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), депутату предъявлено подозрение. В результате пострадали 23 человека, включая самого подозреваемого. В результате подрыва пострадавшие лица были госпитализированы в различные медицинские учреждения области. Это включает 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет, которые получили различные телесные повреждения, в основном - осколочные ранения.
Самого подозреваемого задержали. У него восстановили сознание, и он сейчас находится в больнице под наблюдением медицинского персонала и правоохранительных органов. После этого ему изберут меру пресечения.
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого, где обнаружили "предсмертную записку". Содержание этого сообщения изучается, и следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и мотивы, которые могли побудить к такому преступлению.
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