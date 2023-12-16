Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату сообщили о подозрении в теракте

У депутата, который взорвал три гранаты во время заседания сельсовета нашли предсмертную записку.

Депутат, который, по данным следствия, взорвал три гранаты во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, получил подозрение. Этот инцидент рассматривается как террористический акт, приведший к серьезным последствиям. Об этом сообщили в СБУ.

По обвинению, согласно части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), депутату предъявлено подозрение. В результате пострадали 23 человека, включая самого подозреваемого. В результате подрыва пострадавшие лица были госпитализированы в различные медицинские учреждения области. Это включает 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет, которые получили различные телесные повреждения, в основном - осколочные ранения.

Самого подозреваемого задержали. У него восстановили сознание, и он сейчас находится в больнице под наблюдением медицинского персонала и правоохранительных органов. После этого ему изберут меру пресечения.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого, где обнаружили "предсмертную записку". Содержание этого сообщения изучается, и следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и мотивы, которые могли побудить к такому преступлению.

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