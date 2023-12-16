Верховный Суд окончательно запретил застройку Протасова Яра

Вопрос о застройке Протасова Яра невозможно пересмотреть в украинских судах.

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Верховный Суд принял решение окончательно запретить строительства в Протасовом Яру, отменив ранее принятое решение Киевского совета, которое позволяло изменить назначение земли на территории для жилой и общественной застройки. Эту информацию обнародовала инициатива «Защитим Протасов Яр».

Принятое решение Верховного Суда подтвердило позицию низших судебных инстанций, которые признали незаконным перенос участка в Протасовом Яру из категории зеленых насаждений на территорию для строительства. Отмечалось, что такой шаг противоречил общественным интересам, ведь не проводились соответствующие общественные слушания и это препятствовало общему интересу общества.

Также было отмечено, что данная территория является частью Центрального исторического ареала города Киева и зоны охраняемого ландшафта. По этому поводу, согласно выводам защитников Протасова Яра, городской совет не имел права разрешать строительство на этой территории.

Верховный Суд не пересматривал дело по существу, поскольку считает, что отмена решения не нарушает права строительных компаний, планировавших застройку этой земли.

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