С сентября в пользу Минобороны суды взыскали более 21 млн гривен

В целом с сентября было принято 78 решений в пользу Минобороны, из них 5 уже полностью выполнены.

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Суды Украины с начала сентября 2023 года вынесли 78 решений в пользу Министерства обороны, из которых пять было полностью выполнено. Эти решения соответствуют общей сумме в 21 206 001,68 гривен, взысканных в пользу ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основная часть взысканий касается нарушений, возникших в процессе выполнения условий соглашений, заключенных между Министерством обороны и его контрагентами.

Во время этого периода Министерство обороны вернуло в свою собственность недвижимое имущество общей площадью 1 717 квадратных метров в Одесской области. Также зарегистрировано за ведомством два земельных участка площадью 0,2 гектара в Хмельницкой области.

Юридическая служба Министерства обороны продолжает принимать необходимые меры для защиты интересов государства в судах в случаях, когда контрагенты не выполняют условия договоров на поставку товаров и услуг для Вооруженных Сил Украины.

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