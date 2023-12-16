З вересня на користь Міноборони суди стягнули понад 21 млн гривень

В цілому з вересня було ухвалено 78 рішень на користь Міноборони, з них 5 вже повністю виконані.

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Суди України з початку вересня 2023 року винесли 78 рішень на користь Міністерства оборони, з яких п’ять було повністю виконано. Ці рішення відповідають загальній сумі в 21 206 001,68 гривень, що стягнуті на користь відомства. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Основна частина стягнень стосується порушень, що виникли у процесі виконання умов угод, укладених між Міністерством оборони та його контрагентами.

Під час цього періоду Міністерство оборони повернуло у свою власність нерухоме майно загальною площею 1 717 квадратних метрів на Одещині. Також зареєстровано за відомством дві земельні ділянки площею 0,2 гектари на Хмельниччині.

Юридична служба Міністерства оборони продовжує вживати необхідних заходів для захисту інтересів держави в судах у випадках, коли контрагенти не виконують умови договорів на постачання товарів і послуг для Збройних Сил України.

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