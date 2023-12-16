Кияни зможуть отримувати сповіщення про відключення світла: як налаштувати функцію

У Києві з'явилася можливість отримувати сповіщення про відключення електроенергії за допомогою додатку «Київ Цифровий». Жителі столиці можуть отримати інформацію про планові або екстрені відключення світла, а також про завершення та зміни в графіку таких заходів для своєї групи.
Компанія ДТЕК повідомила про цю нову можливість у застосунку. Поки що сповіщення стосуються лише екстрених та стабілізаційних відключень. Проте у майбутньому планується розпочати надсилання інформації про планові роботи та аварії в електромережах.
Для отримання сповіщень на смартфоні необхідно:
- Оновити додаток «Київ Цифровий» на iOS або Android і відкрити його.
- Обрати розділ «Комунальні послуги» та перейти в розділ «ДТЕК Світло».
- Додати адресу, якщо вона не збереглася автоматично.
- Отримувати сповіщення та переглядати актуальний графік відключень у будь-який зручний час.
Користувачі також матимуть можливість налаштувати режим отримання сповіщень цілодобово або увімкнути режим «Не турбувати вночі».
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