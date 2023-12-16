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Прибережні країни Чорного моря укладуть угоду про його розмінування

19:33, 16 грудня 2023
Туреччина, Болгарія та Румунія 11 січня 2024 року укладуть угоду про розмінування Чорного моря.
Прибережні країни Чорного моря укладуть угоду про його розмінування
Джерело фото: АрміяInform
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Туреччина, Болгарія і Румунія планують 11 січня 2024 року офіційно укласти угоду щодо розмінування в Чорному морі. Про це повідомив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер за інформацією турецького державного агентства Anadolu.

Гюлер зауважив, що ця тривалоочікувана тристороння угода була запропонована саме Туреччиною. У листопаді відбулася зустріч у турецькому оборонному відомстві, де країни-учасники вирішили офіційно підписати угоду в Стамбулі 11 січня 2024 року.

Крім цього, Гюлер заявив про намір Туреччини і далі сприяти відновленню Чорноморської зернової угоди. Також було підкреслено, що Туреччина буде дотримуватися Конвенції Монтре, яка забезпечує вільний прохід торговельним суднам всіх країн через протоку Босфор, що з'єднує Чорне та Середземне моря, як у мирний, так і у воєнний час.

«Чорним морем повинні керувати країни, які мають узбережжя Чорного моря, і проблеми повинні вирішувати ці країни. Чорне море має залишатися морем миру. Ми прагнемо й надалі підтримувати принцип регіональної власності в Чорному морі», – сказав Гюлер.

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