Прибрежные страны Черного моря заключат соглашение о его разминировании

Турция, Болгария и Румыния 11 января 2024 года заключат соглашение о разминировании Черного моря.

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Турция, Болгария и Румыния планируют 11 января 2024 года официально заключить соглашение по разминированию в Черном море. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер по информации турецкого государственного агентства Anadolu.

Гюлер отметил, что это долгожданное трехстороннее соглашение было предложено именно Турцией. В ноябре состоялась встреча в турецком оборонном ведомстве, где страны-участники решили официально подписать соглашение в Стамбуле 11 января 2024 года.

Кроме этого, Гюлер заявил о намерении Турции и дальше способствовать восстановлению Черноморского зернового соглашения. Также было подчеркнуто, что Турция будет придерживаться Конвенции Монтре, которая обеспечивает свободный проход торговым судам всех стран через пролив Босфор, соединяющий Черное и Средиземное моря, как в мирное, так и в военное время.

"Черным морем должны управлять страны, которые имеют побережье Черного моря, и проблемы должны решать эти страны. Черное море должно оставаться морем мира. Мы стремимся и в дальнейшем поддерживать принцип региональной собственности в Черном море", - сказал Гюлер.

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