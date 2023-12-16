Украинцев предупреждают об активизации фейковых Телеграмм-каналов военных бригад и батальонов

Враг использует фейковые Телеграмм-каналы для сбора информации.

Источник фото: Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации сообщил об активизации создания фейковых Телеграмм-каналов, которые пытаются выглядеть как представители украинских бригад и батальонов. По их описанию, эти каналы созданы якобы для сбора информации о нарушениях и преступлениях в командовании.

Однако, по данным Центра, такие каналы являются фейковыми и на самом деле их создали российские пользователи с целью распространения фейковых сообщений и нарративов. Их основной целью является дискредитация как военного командования, так и самого личного состава бригад и батальонов.

Важно отметить, что такие фейковые каналы также используются вражеской разведкой для сбора информации, используя приемы обратной связи.

Центр противодействия дезинформации призывает граждан не переходить на подобные каналы и полагаться только на проверенные и подтвержденные источники информации для получения достоверных данных.

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