Экс-начальницу воинской части в Крыму будут судить за госизмену и дезертирство

Она отказалась нести служба в ВСУ и перешла на сторону врага.

В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-начальницы информационно-аналитической группы воинской части ВСУ по фактам государственной измены и дезертирства. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как установило следствие, в 2014 году во время временной оккупации территории АР Крым и Севастополя старший лейтенант не явился на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины.

Изменив военную присягу, она отказалась нести службу в Вооруженных Силах Украины и перешла на сторону врага.

В дальнейшем она заключила контракт о прохождении военной службы в воинской части 12676 вс рф, которая сейчас активно участвует в вооруженной агрессии против Украины.

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