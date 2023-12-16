Британская разведка назвала хакерскую атаку на «Киевстар» одной из самых масштабных и деструктивных

За период российской полномасштабной войны, сбой в работе «Киевстар» стал одной из самых масштабных кибератак в Украине.

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Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании заявило, что хакерская атака, произошедшая на оператора мобильной связи «Киевстар», является одной из самых разрушительных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного вторжения России. Этот инцидент, по их мнению, стал одним из самых масштабных деструктивных кибератак в стране.

Оператор мобильной связи «Киевстар», обслуживающий более половины населения Украины, подвергся кибератаке 12 декабря. Ее последствия ощутимы были в течение по крайней мере двух суток. Следствием атаки стали отключение мобильной связи и ограничения в пользовании Интернетом для миллионов абонентов.

В свою очередь, этот инцидент также привел к отключению сирен предупреждения об опасности, а также повлиял на работу банков, банкоматов и торговых терминалов.

Представители британской разведки отметили, что учитывая влияние на правительственные ресурсы и службы экстренной помощи Украины, эта атака возможно является одной из самых масштабных деструктивных кибератак на украинские сети во время полномасштабного российского вторжения.

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