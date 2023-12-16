Британська розвідка назвала хакерську атаку на «Київстар» однією з найбільш масштабних та деструктивних

За період російської повномасштабної війни, збій в роботі «Київстар» став одним із наймасштабніших кібератак в Україні.

Джерело фото: Варта 1

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії заявило, що хакерська атака, що сталася на оператора мобільного зв'язку «Київстар», є однією з найбільш руйнівних кібератак на українські мережі від початку повномасштабного вторгнення росії. Цей інцидент, за їхньою думкою, став одним із наймасштабніших деструктивних кібератак у країні.

Оператор мобільного зв'язку «Київстар», що обслуговує понад половину населення України, зазнав кібератаки 12 грудня. Її наслідки відчутні були протягом принаймні двох діб. Наслідком атаки стали відключення мобільного зв'язку та обмеження в користуванні Інтернетом для мільйонів абонентів.

У свою чергу, цей інцидент також призвів до відключення сирен попередження про небезпеку, а також вплинув на роботу банків, банкоматів та торговельних терміналів.

Представники британської розвідки відзначили, що враховуючи вплив на урядові ресурси та служби екстреної допомоги України, ця атака можливо є однією з найбільш масштабних деструктивних кібератак на українські мережі під час повномасштабного російського вторгнення.

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