Китай посилює боротьбу з IPhone, - ЗМІ

Співробітники державних компаній вимушені залишати вдома IPhone, оскільки влада вимагає користуватися вітчизняною технікою.

В Китаї працівники державних компаній, а також тих, які підтримуються урядом країни, все частіше вимушені залишати вдома свої айфони. Це пов’язано з рекомендаціями уряду, або керівництва підприємства, пише Bloomberg.

Зазначається, що Китай намагається зменшити вплив іноземних пристроїв, та схилити співробітників переходити на державні аналоги.

За даним видання, за останні декілька місяців як мінімум у восьми провінціях Китаю співробітникам було наказано переходити на вітчизняні бренди.

Як пише Reuters, ще у вересні мінімум у трьох міністерствах в Китаї було наказано не використовувати IPhone.

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