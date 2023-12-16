Міністр оборони Естонії назвав Умєрову план довгострокової підтримки України

Стратегія естонської довгострокової військової підтримки України включає пакет допомоги на суму майже 80 млн євро.

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час віртуальної наради з українським колегою Рустемом Умєровим висловив впевненість у тому, що Таллінн надалі підтримуватиме Київ у випадку повномасштабної війни проти росії. Про це повідомило естонське Міноборони.

Під час цього зустрічі Певкур представив Умєрову стратегію довгострокової військової підтримки України, яка включає пакет допомоги на суму майже 80 мільйонів євро. Цей пакет, що недавно отримав затвердження уряду, включає протитанкові ракети Javelin, кулемети, амуніцію для ручної зброї, різноманітні наземні та водні транспортні засоби, а також водолазне обладнання.

«Я підтвердив Умерову, що Естонія ухвалила рішення підтримувати протягом наступних чотирьох років Україну військовою допомогою в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту», – розповів міністр оборони.

Певкур також наголосив, що якщо Захід продемонструє визначену політичну підтримку та збільшить військову допомогу або підтримає її на поточному рівні, це сприятиме перемозі України у війні.

«Але для цього ми маємо серйозно підготуватися і дати зрозуміти, що готові підтримувати Україну протягом тривалого часу. Разом ми маємо посилити допомогу Україні, взявши на себе довгострокові зобов'язання. Ми в Естонії вже зробили це і обов'язково робитимемо це і в майбутньому», – заявив він.

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