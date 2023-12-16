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  1. В мире

Министр обороны Эстонии назвал Умерову план долгосрочной поддержки Украины

18:21, 16 декабря 2023
Стратегия эстонской долгосрочной военной поддержки Украины включает пакет помощи на сумму почти 80 млн евро.
Министр обороны Эстонии назвал Умерову план долгосрочной поддержки Украины
Источник фото: nikvesti
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время виртуального совещания с украинским коллегой Рустемом Умеровым выразил уверенность в том, что Таллинн в дальнейшем будет поддерживать Киев в случае полномасштабной войны против россии. Об этом сообщило эстонское Минобороны.

Во время этой встречи Певкур представил Умерову стратегию долгосрочной военной поддержки Украины, которая включает пакет помощи на сумму почти 80 миллионов евро. Этот пакет, недавно получивший утверждение правительства, включает противотанковые ракеты Javelin, пулеметы, амуницию для ручного оружия, различные наземные и водные транспортные средства, а также водолазное оборудование.

"Я подтвердил Умерову, что Эстония приняла решение поддерживать в течение следующих четырех лет Украину военной помощью в размере 0,25% от валового внутреннего продукта", - рассказал министр обороны.

Певкур также отметил, что если Запад продемонстрирует определенную политическую поддержку и увеличит военную помощь или поддержит ее на текущем уровне, это будет способствовать победе Украины в войне.

"Но для этого мы должны серьезно подготовиться и дать понять, что готовы поддерживать Украину в течение длительного времени. Вместе мы должны усилить помощь Украине, взяв на себя долгосрочные обязательства. Мы в Эстонии уже сделали это и обязательно будем делать это и в будущем", - заявил он.

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