Работники ТЦК пришли с повестками в Эпицентр Николаева и ТРЦ Черновцов: фото

Работники ТЦК с автоматами были замечены в популярных общественных местах.

В субботу, 16 марта, в Николаеве работники ТЦК пришли вручать повестки уже и в "Эпицентры".

Кроме того, как сообщают Телеграм-каналы, повестки раздают в торгово-развлекательных центрах Черновцов.

Ранее в ТРЦ Одессы были замечены военные в бронежилетах и балаклавах.

Напомним, в элитный киевский ресторан наведались работники СБУ и ТЦК.

Источник фото: соцсети

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