Працівники ТЦК прийшли з повістками в Епіцентр Миколаєва та ТРЦ Чернівців: фото

Працівники ТЦК з автоматами були помічені в популярних громадських місцях.

Джерело фото: соцмережі

У суботу, 16 березня, у Миколаєві працівники ТЦК прийшли вручати повістки вже і в «Епіцентри».

Крім того, як повідомляють Телеграм-канали, повістки роздають у торгово-розважальних центрах Чернівців.

Раніше в ТРЦ Одеси були помічені військові у бронежилетах та балаклавах.

Нагадаємо, до елітного київського ресторану навідались працівники СБУ та ТЦК.

Джерело фото: соцмережі

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.