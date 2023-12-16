У чому зустрічати Новий рік 2024: поради українського дизайнера

Два тижні залишось до Нового 2024 року, символом якого буде Зелений Дерев'яний Дракон.

Залишилось два тижні до Нового 2024 року. Багато хто вже почав планувати новорічне меню та підшукувати вбрання для вечірок чи сімейних застіль. Нагадаємо, що 2024 рік - це рік Зеленого Дерев'яного Дракона і рік великої надії на зміни на краще. Відомий український дизайнер Андре Тан дав кілька практичних порад щодо вбрання на Новий рік.

Андре Тан рекомендує звернути увагу на одяг у таких кольорах:

Чорний — це універсальний колір, який пасуватиме до будь-якого образу і символізує силу, елегантність та містичну енергію.

Червоний — символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі.

Зелений — колір миру, спокою і самого дракона (але є нюанс — народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі).

Золотий — колір багатства і процвітання. Одягайте його, якщо хочете привернути у своє життя достаток і благополуччя, але краще використовувати його як акцент.

Пір'я — один з улюблених елементів Дракона, тому в новорічному ансамблі воно буде дуже доречним. Крім того, підкреслює дизайнерка, пір'я будь-якому образу додає розкоші та статусності.

За словами Андре Тана, паєтки нагадують драконячу луску, а отже, точно не залишать їхнього власника байдужим. До того ж вони допомагають надати будь-якому вбранню яскравості та блиску.

Новорічний розкішний образ буде неповним без яскравих аксесуарів. Тан рекомендує обирати масивні та помітні каблучки, браслети, кольє. Вони привернуть увагу господаря 2024 року, і він буде до вас прихильний.

Зелений дракон дуже любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали у нас асоціюються з таким лакшері-образом. Тому щоб задобрити символ року раджу зупинитися на дорогих і ефектних тканинах.

Раніше ми писали, що новорічне меню обійдеться родині з 4 людей приблизно у 2879 гривень.

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