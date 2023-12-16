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У чому зустрічати Новий рік 2024: поради українського дизайнера

22:31, 16 грудня 2023
Два тижні залишось до Нового 2024 року, символом якого буде Зелений Дерев'яний Дракон.
У чому зустрічати Новий рік 2024: поради українського дизайнера
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Залишилось два тижні до Нового 2024 року. Багато хто вже почав планувати новорічне меню та підшукувати вбрання для вечірок чи сімейних застіль. Нагадаємо, що 2024 рік - це рік Зеленого Дерев'яного Дракона і рік великої надії на зміни на краще. Відомий український дизайнер Андре Тан дав кілька практичних порад щодо вбрання на Новий рік.

Андре Тан рекомендує звернути увагу на одяг у таких кольорах:

  • Чорний — це універсальний колір, який пасуватиме до будь-якого образу і символізує силу, елегантність та містичну енергію.
  • Червоний — символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі.
  • Зелений — колір миру, спокою і самого дракона (але є нюанс — народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі).
  • Золотий — колір багатства і процвітання. Одягайте його, якщо хочете привернути у своє життя достаток і благополуччя, але краще використовувати його як акцент.

Пір'я — один з улюблених елементів Дракона, тому в новорічному ансамблі воно буде дуже доречним. Крім того, підкреслює дизайнерка, пір'я будь-якому образу додає розкоші та статусності.

За словами Андре Тана, паєтки нагадують драконячу луску, а отже, точно не залишать їхнього власника байдужим. До того ж вони допомагають надати будь-якому вбранню яскравості та блиску.

Новорічний розкішний образ буде неповним без яскравих аксесуарів. Тан рекомендує обирати масивні та помітні каблучки, браслети, кольє. Вони привернуть увагу господаря 2024 року, і він буде до вас прихильний.

Зелений дракон дуже любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали у нас асоціюються з таким лакшері-образом. Тому щоб задобрити символ року раджу зупинитися на дорогих і ефектних тканинах.

Раніше ми писали, що новорічне меню обійдеться родині з 4 людей приблизно у 2879 гривень.

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