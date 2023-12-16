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У Польщі після пологів померла українка: поліція почала розслідування

21:26, 16 грудня 2023
Українка померла через кілька годин після операції кесаревого розтину, немовля госпіталізували з підозрою на гіпоксію.
У Польщі після пологів померла українка: поліція почала розслідування
Джерело фото: Daughtly
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У польському місті Кротошин загинула 28-річна українка після пологів. За повідомленням Polska Agencja Prasowa, інцидент трапився минулого тижня, і вже розпочато розслідування.

За словами пресофіцера поліції Кротошина жінку доставили до гінекологічного відділення, коли вона перебувала на 33 тижні вагітності через погане самопочуття. Привіз її до лікарні чоловік.

Лікарі прийняли рішення про проведення кесаревого розтину для пологів через стан здоров'я жінки. Проте, лише кілька годин після операції сталася українка померла.

Медичний заклад, де відбувалися події, не повідомив про цей випадок поліцію та прокуратуру. Згідно з законодавством про охорону здоров'я, лікарня має зобов'язання повідомити про смерть лише найближчих родичів пацієнта.

Прокурор підкреслив, що якщо є підозра у тому, що смерть настала через недоліки у медичній допомозі, або якщо особу, яка померла, неможливо ідентифікувати, заклад має повідомити правоохоронні органи.

Дитину з підозрою на гіпоксію (недостатність кисню) було госпіталізовано до лікарні в Острові в неонатологічне відділення.

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