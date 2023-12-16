В Польше после родов умерла украинка: полиция начала расследование

Украинка умерла через несколько часов после операции кесарева сечения, младенца госпитализировали с подозрением на гипоксию.

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В польском городе Кротошин погибла 28-летняя украинка после родов. По сообщению Polska Agencja Prasowa, инцидент произошел на прошлой неделе, и уже начато расследование.

По словам пресс-офицера полиции Кротошина женщину доставили в гинекологическое отделение, когда она находилась на 33 неделе беременности из-за плохого самочувствия. Привез ее в больницу муж.

Врачи приняли решение о проведении кесарева сечения для родов из-за состояния здоровья женщины. Однако, всего несколько часов после операции произошла украинка умерла.

Медицинское учреждение, где происходили события, не сообщил об этом случае полицию и прокуратуру. Согласно законодательству о здравоохранении, больница имеет обязательства сообщить о смерти только ближайших родственников пациента.

Прокурор подчеркнул, что если есть подозрение в том, что смерть наступила из-за недостатков в медицинской помощи, или если лицо, которое умерло, невозможно идентифицировать, заведение должно сообщить в правоохранительные органы.

Ребенок с подозрением на гипоксию (недостаточность кислорода) был госпитализирован в больницу в Острове в неонатологическое отделение.

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