На Волыни мужчина отказался от повестки из-за гибели племянника на фронте

Суд назначил наказание мужчине, который отказался брать повестку.

На Волыни мужчина отказался от повестки, объяснив это смертью племянника во время боевых действий. Об этом пишет volynnews.com.

Отмечается, что он отказался от получения повестки и на следующий день не прибыл на пункт сбора для отправки в воинскую часть в составе команды.

Военно-врачебная комиссия признала его пригодным для прохождения службы.

Человек свою вину признал и объяснил, что уклонился от призыва, потому что испугался и очень сожалеет о содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, заменив на год и шесть месяцев условного срока.

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