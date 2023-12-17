На Волыни мужчина отказался от повестки из-за гибели племянника на фронте

На Волыни мужчина отказался от повестки, объяснив это смертью племянника во время боевых действий. Об этом пишет volynnews.com.
Отмечается, что он отказался от получения повестки и на следующий день не прибыл на пункт сбора для отправки в воинскую часть в составе команды.
Военно-врачебная комиссия признала его пригодным для прохождения службы.
Человек свою вину признал и объяснил, что уклонился от призыва, потому что испугался и очень сожалеет о содеянном.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, заменив на год и шесть месяцев условного срока.
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