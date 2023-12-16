В Одессе горел газовоз: взрыва удалось избежать, фото

Огонь быстро потушили, не допустив разгерметизации цистерны.

Фото: ГСЧС

В Одессе на дороге загорелась цистерна газовоза. Об этом сообщает ГСЧС.

Огонь удалось оперативно обуздать, не допустив разгерметизации цистерны, что могло привести к взрыву.

Причина пожара пока неизвестна, пострадавших нет.

"Благодаря оперативности пожарных удалось быстро ликвидировать пожар и не допустить разгерметизацию цистерны с газом, что могло привести к взрыву", – говорится в сообщении.

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