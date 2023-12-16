В Одесі горів газовоз: вибуху вдалося уникнути, фото

Вогонь швидко загасили, не допустивши розгерметизації цистерни.

Фото: ДСНС

В Одесі на дорозі спалахнула цистерна газовозу. Про це повідомляє ДСНС.

Вогонь вдалося оперативно приборкати, не допустивши розгерметизації цистерни, що могло призвести до вибуху.

Причина пожежі поки невідома, постраждалих немає.

"Завдяки оперативності вогнеборців вдалось швидко ліквідувати пожежу та не допустити розгерметизацію цистерни з газом, що могло призвести до вибуху", – йдеться у повідомленні.

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