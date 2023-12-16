Віськовим Литви заборонять поїздки в рф та Білорусь

За виключенням службових поїздок.

Сейм Литви прийняв поправку до закону, яка забороняє професійним військовим Литовської армії виїжджати до недружніх країн, якщо такі поїздки не є службовими. Про це повідомляє Delfi.

Як пояснив колишній командувач армією, представник правлячих консерваторів Арвідас Поцюс, деякі військові мають дозволи на роботу з секретною або надсекретною інформацією, а тому їх виїзд на данні території становить потенційну небезпеку.

Далі уряд має затвердити список країн або територій, в'їзд на які військовим буде заборонено.

На початку грудня МЗС Литви заявило, що має попередній список таких країн. До нього входять росія та окупований нею Крим, а також Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизстан, Придністровський регіон Молдови, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Грузія, Абхазія і Південна Осетія.

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