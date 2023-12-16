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Як військовому отримати направлення в заклад охорони здоров’я ЗСУ: пояснення

18:40, 16 грудня 2023
У разі травмування чи хвороби першочергово повідомляється про це командир або медик взводу.
Як військовому отримати направлення в заклад охорони здоров’я ЗСУ: пояснення
Джерело фото: dobro.ua
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Прес-служба командування Медичних сил Збройних сил України повідомила про процедури та порядок дій в разі травми чи захворювання військовослужбовців під час виконання службових обов'язків.

У разі отримання травми або захворювання під час військової служби, найважливіше - відразу повідомити про це свого безпосереднього командира або медика взводу. Це дозволить належним чином організувати медичну допомогу.

Для проведення медичного огляду слід звернутися в медпункт військової частини та усно повідомити про це командира. Там тобі буде надано необхідну медичну допомогу. Якщо лікування потребує більшої тривалості чи додаткових обстежень, начмед може видати відповідні рекомендації.

У випадку необхідності лікування у стаціонарі чи додаткових обстежень, командир військової частини може надати направлення для отримання медичної допомоги поза межами військової частини.

Важливою є фіксація кожного звернення за медичною допомогою у військових облікових журналах, що є важливим для встановлення зв'язку травми чи захворювання з військовою службою. Записи у журналах також можуть бути ключовими при подальшій медичній експертизі.

Керівництво військової частини зобов'язане виконувати рекомендації начмеда щодо звільнення від виконання обов'язків, якщо такі вказівки надані внаслідок медичного огляду.

Остаточне рішення щодо лікування, операції чи призначення ВЛК приймається за результатами медичного огляду та відповідно до статуту внутрішньої служби Збройних сил України.

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