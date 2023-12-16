У Києві демонтували радянський пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець»: фото

Пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» прибрали зі скверу на Дарниці.

Джерело фото: Департамент територіального контролю міста Києва

Столицю продовжують декомунізувати та деколонізувати. Сьогодні, 16 грудня, спеціалісти з комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець», що знаходився у Дарницькому районі Києва. Цю інформацію оприлюднили представники Департаменту територіального контролю міста Києва.

«Сьогодні бригада фахівців Комунальне підприємство «Київблагоустрій» за допомогою техніки здійснили демонтаж конструкції памʼятника героїчному екіпажу бронепоїзда «Таращанець», 1974, що розташований в сквері між вул. К. Заслонова та вул. Ялтинською в Дарницькому районі столиці», – йдеться у повідомленні.

Далі монумент буде зберігатися в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

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