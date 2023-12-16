В Киеве демонтировали советский памятник экипажу бронепоезда «Таращанец»: фото

Памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» убрали из сквера на Дарнице.

Источник фото: Департамент территориального контроля города Киева

Столицу продолжают декоммунизировать и деколонизировать. Сегодня, 16 декабря, специалисты из коммунального предприятия «Киевблагоустройство» демонтировали памятник экипажу бронепоезда «Таращанец», который находился в Дарницком районе Киева. Эту информацию обнародовали представители Департамента территориального контроля города Киева.

«Сегодня бригада специалистов Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» с помощью техники осуществили демонтаж конструкции памятника героическому экипажу бронепоезда «Таращанец», 1974, который расположен в сквере между ул. К. Заслонова и ул. Ялтинской в Дарницком районе столицы», - говорится в сообщении.

Далее монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.

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