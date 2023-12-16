Укрзализныця запустила сервис заказа билетов для военных на критические маршруты

Сервис доступен на 17 самых популярных среди военнослужащих поездов.

Источник фото: УНИАН

Укрзализныця представила новый сервис для заказа билетов военнослужащим, который позволяет им приобрести проездной документ даже в тех случаях, когда билеты уже распроданы, - сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Военнослужащие могут резервировать билеты онлайн по ссылке.

Для этого необходимо подать заявку на портале не менее, чем за 6 часов до времени отправления поезда, а также оплатить билет в кассе не позднее, чем за 1 час до отправления поезда.

Сервис спецзаказа билетов доступен для 17 самых популярных поездов среди военнослужащих. Это касается маршрутов в города, находящиеся в непосредственной близости к зонам боевых действий, а также поездок в обратном направлении.

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